شكرا لقرائتكم مشاهد لسيول منفذ الخفجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، لقطات من جريان السيول في منفذ الخفجي بالمنطقة الشرقية، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “متابعات الخليج 365“، جريان سيول وتدفق المياه في منفذ الخفجي، يوم أمس الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة الشرقية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.