شكرا لقرائتكم عصابة سرقة المركبات والمواشي بجدة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، على مقيمين من الجنسيتين السودانية واليمنية، و(3) مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية.

سرقة المركبات

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحوادث تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المحال التجارية والمواشي.

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وبين أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.