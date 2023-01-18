شكرا لقرائتكم شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة المخاطر:

المؤهلات والخبرات:

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خبرة +7 سنوات خبرة في دور مماثل.

خبرة في قطاعي البناء أو البنية التحتية.

خبرة قوية وواسعة في تطبيق التحليل الكمي للمخاطر (QRA) للتكلفة والجدول الزمني ليشمل التقنيات والأدوات ، بما في ذلك تحليل الجداول المنطقية المعقدة المحملة بالتكلفة.

خبرة في استخدام أدوات إدارة مخاطر المؤسسة.

خبرة في تقديم المخاطر طوال دورة حياة البرنامج بما في ذلك دعم قرارات الاستثمار ومراحل التسليم / التنفيذ.

تعليم: بكالوريوس في الإدارة.

مدير عمليات الأعمال:

المسؤوليات:

تأكد من امتثال المرؤوسين للسياسات والإجراءات التنظيمية ومعايير الجودة في القسم ، متتالية الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لجميع أعضاء الفريق. الإشراف على اختيار القوى العاملة في القسم ، بما يتماشى مع خطط العمل والتشغيل.

اتخذ الإجراءات اللازمة التي تعزز مشاركة المرؤوسين وتعزز تنمية القدرات من خلال تقديم الملاحظات المستمرة وتدريب أعضاء الفريق داخل القسم. التأكد من التزام جميع موظفي الإدارة بلوائح السلامة والأمن في جاسكو واتخاذ الإجراءات الاحترازية في نطاق العمل ذي الصلة.

تحسين أداء القسم وفعالية التكلفة من خلال تصميم ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الصعبة.

مراجعة أداء الإدارة مقابل أهداف الميزانية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والبدء في اتخاذ إجراءات تصحيحية لتصحيح الفروق السلبية وتحسين الأداء.

إدارة جميع الأمور الحكومية والتنظيمية وفقًا لسياسات الشركة.

إظهار الامتثال الفعال لجميع المتطلبات القانونية.

التأكد من امتثال موظفي الإدارة لجميع لوائح السلامة والأمن بالتعاون مع جميع الأطراف ، والتأكد من الالتزام بجميع سياسات جاسكو والحفاظ عليها بشكل فعال.

مشاركة الموظفين ومدير الثقافة:

المؤهلات والخبرات:

ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة

تعليم: بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال

الكفاءات: (تقنيًا) استراتيجيات وأنظمة الموارد البشرية