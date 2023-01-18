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شكرا لقرائتكم شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير إدارة المخاطر:
المؤهلات والخبرات:
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- خبرة +7 سنوات خبرة في دور مماثل.
- خبرة في قطاعي البناء أو البنية التحتية.
- خبرة قوية وواسعة في تطبيق التحليل الكمي للمخاطر (QRA) للتكلفة والجدول الزمني ليشمل التقنيات والأدوات ، بما في ذلك تحليل الجداول المنطقية المعقدة المحملة بالتكلفة.
- خبرة في استخدام أدوات إدارة مخاطر المؤسسة.
- خبرة في تقديم المخاطر طوال دورة حياة البرنامج بما في ذلك دعم قرارات الاستثمار ومراحل التسليم / التنفيذ.
- تعليم: بكالوريوس في الإدارة.
مدير عمليات الأعمال:
المسؤوليات:
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- تأكد من امتثال المرؤوسين للسياسات والإجراءات التنظيمية ومعايير الجودة في القسم ، متتالية الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لجميع أعضاء الفريق.
- الإشراف على اختيار القوى العاملة في القسم ، بما يتماشى مع خطط العمل والتشغيل.
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- اتخذ الإجراءات اللازمة التي تعزز مشاركة المرؤوسين وتعزز تنمية القدرات من خلال تقديم الملاحظات المستمرة وتدريب أعضاء الفريق داخل القسم.
- التأكد من التزام جميع موظفي الإدارة بلوائح السلامة والأمن في جاسكو واتخاذ الإجراءات الاحترازية في نطاق العمل ذي الصلة.
- تحسين أداء القسم وفعالية التكلفة من خلال تصميم ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الصعبة.
- مراجعة أداء الإدارة مقابل أهداف الميزانية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والبدء في اتخاذ إجراءات تصحيحية لتصحيح الفروق السلبية وتحسين الأداء.
- إدارة جميع الأمور الحكومية والتنظيمية وفقًا لسياسات الشركة.
- إظهار الامتثال الفعال لجميع المتطلبات القانونية.
- التأكد من امتثال موظفي الإدارة لجميع لوائح السلامة والأمن بالتعاون مع جميع الأطراف ، والتأكد من الالتزام بجميع سياسات جاسكو والحفاظ عليها بشكل فعال.
مشاركة الموظفين ومدير الثقافة:
المؤهلات والخبرات:
- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
- تعليم: بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال
- الكفاءات: (تقنيًا) استراتيجيات وأنظمة الموارد البشرية
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 18 يناير 2023م.للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).