السعودية اليوم / أمانة الجوف تواصل حملاتها لمعالجة التشوهات البصرية بالمنطقة



سكاكا 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

واصلت أمانة منطقة الجوف جهودها لتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة، من خلال حملات ميدانية مكثفة لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة أن أعمال تحسين المشهد الحضري تشمل معالجة التشوهات البصرية وتأهيل الطرق والأرصفة وزيادة المسطحات الخضراء وغيرها، مشيرةً إلى أن الحملات الميدانية شهدت مشاركة أكثر من 20 متطوعاً من نادي الأمانة التطوعي في حملة إزالة التشوهات البصرية مثل "الكتابة على الجدران، والملصقات على أعمدة الإنارة".

وأكدت حرصها على تمكين المساهمة المجتمعية في أعمال الحد من التشوه البصري ومختلف المبادرات والحملات التي تهدف لخدمة أهالي المنطقة.

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09:58ت م

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