السعودية اليوم / زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا الشمالية



جاكرتا 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ، قبالة جزيرة سولاويسي على سواحل إندونيسيا الشمالية اليوم .

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 64 كيلومترا.

ولم يسبب الزلزال بحدوث موجات المد العاتية (تسونامي).

// انتهى //

09:54ت م

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