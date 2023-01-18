السعودية اليوم / أمانة نجران تزيل أكثر من 1800 طن من النفايات



نجران 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

أزالت أمانة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الأيام السبعة الماضية, 1885 طناً من النفايات، شملت في معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة.

وأوضح وكيل الخدمات المهندس منصور همام أنه جرى تنظيف 1697 حاوية نظافة، إضافةً إلى الكنس الآلي لـ 498034 متراً طولياً للطرق، وتنظيف 1108 مترات طولية للأرصفة،وكنس يدوي لـ 57823 متراً طولياً، وصيانة 18 حاوية، ورفع 6064 م3 من مخلفات البناء، و588م3 من مخلفات اسطبلات الخيول، وقص 3193م2 من الحشائش.

// انتهى //

08:47ت م

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