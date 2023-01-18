شكرا لقرائتكم 4 خطوات لإصدار شهادة مدد الأجور والاشتراك في التأمينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية استخراج شهادات عن مدد الاشتراك في نظام التأمينات.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأن التأمينات أتاحت للمشتركين خدمة إصدار الشهادات الإلكترونية الفورية لمعرفة مدد الاشتراك والأجور.

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إصدار الشهادات:

خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن المشترك من الحصول على الشهادة الإلكترونية الفورية

تتيح هذه الخدمة إصدار :

ـ شهادة الأجور:

التي توضح مدد الاشتراك والأجور للمشترك

ـ شهادة الاشتراك:

التي توضح الأجر الخاضع للنظام

خطوات التقديم:

1 ـ تسجيل الدخول إلى حساب المشترك في الموقع الإلكتروني أو تطبيق تأميناتي.

2ـ من الشاشة الرئيسية أدخل على رابط الشهادات.

3ـ اختر نوع الشهادة (شهادة الاشتراك أو شهادة الأجور).

4ـ انقر على إصدار (يمكنك طباعة أو حفظ الشهادة).