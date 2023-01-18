اخبار السعوديه

وظائف صحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم وظائف صحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، في (الرياض، المدينة المنورة، الظهران، القصيم، خميس مشيط، شرورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– سكرتارية طبية.
– ممرض قانوني.
– فني صيدلة.
– فني سحب دم.
– فني علاج تنفسي.
– فني غرف عمليات.
– فني علاج تنفسي.
– فني تخدير.
– فني أشعة.
– صيدلي.- طبيب مقيم أشعة.
– طبيب مقيم أطفال.
– طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة.
– طبيب مقيم باطنة.
– طبيب مقيم جراحة عامة.
– طبيب مقيم طوارئ.
– طبيب مقيم طب أسرة.
– طبيب مقيم نساء وولادة.
– طبيب استشاري أطفال.
– طبيب استشاري جلدية.
– طبيب استشاري عيون.
– طبيب نائب أشعة.
– طبيب نائب أطفال.
– طبيب نائب طوارئ.
– طبيب نائب جراحة عظام.
.. وأخرى.

قد يهمّك أيضاً

Img

أماكن العمل:

– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض.
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا