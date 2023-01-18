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شكرا لقرائتكم وظائف صحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، في (الرياض، المدينة المنورة، الظهران، القصيم، خميس مشيط، شرورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– سكرتارية طبية.
– ممرض قانوني.
– فني صيدلة.
– فني سحب دم.
– فني علاج تنفسي.
– فني غرف عمليات.
– فني علاج تنفسي.
– فني تخدير.
– فني أشعة.
– صيدلي.- طبيب مقيم أشعة.
– طبيب مقيم أطفال.
– طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة.
– طبيب مقيم باطنة.
– طبيب مقيم جراحة عامة.
– طبيب مقيم طوارئ.
– طبيب مقيم طب أسرة.
– طبيب مقيم نساء وولادة.
– طبيب استشاري أطفال.
– طبيب استشاري جلدية.
– طبيب استشاري عيون.
– طبيب نائب أشعة.
– طبيب نائب أطفال.
– طبيب نائب طوارئ.
– طبيب نائب جراحة عظام.
.. وأخرى.
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أماكن العمل:
– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض.
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا