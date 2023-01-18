شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫04662 مقابل الريال الواحد 0٫24713

الدولار: 3٫75586 مقابل الريال الواحد 0٫26627

درهم إماراتي: 1٫02253 مقابل الريال الواحد 0٫97802

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63294

دينار أردني:5٫29523 مقابل الريال الواحد 0٫18886

دينار كويتي:12٫29354 مقابل الريال الواحد 0٫08143

دينار بحريني:9٫96285 مقابل الريال الواحد 0٫10038

الريال القطري: 1٫03155 مقابل الريال الواحد 0٫96947

الدرهم المغربي: 0٫36842 مقابل الريال الواحد 2٫71702

الجنيه المصري: 0٫12698 مقابل الريال الواحد 7٫87850