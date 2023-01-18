السعودية اليوم / "الأرصاد" طقس يوم الأربعاء...إنخفاض في درجات الحرارة علي معظم مناطق المملكة



الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد الى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة,ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الأوسط, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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