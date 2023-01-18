السعودية اليوم / تقنية البنات بالأحساء تنظِّم فعاليات التوعية بصحة المرأة



الأحساء 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

نظَّمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء - أمس- فعاليات التوعية بصحة المرأة تحت عنوان "الحكاية التي تبدأ منكِ" ، وذلك في مقر الكلية.

وهدفت الفعاليات إلى تعريف المنسوبات والمتدربات والزائرات بصحة المرأة الجسدية والنفسية، وكيفية المحافظة عليها.

وتضمَّنَت الفعاليات أركاناً طبيةَ، وعياداتٍ، وجناحَ للتسوقٍ، إضافة إلى ورشة العمل، وتقديم الاستشارات المجانية، والنصائح والإرشادات، والإجابة على الاستفسارات.

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