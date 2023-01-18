شكرا لقرائتكم مشرف الغامدي يفوز بتذكرة فوق الخيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، فوز رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي بـ تذكرة فوق الخيال، بعد إغلاق المزاد الخيري على التذكرة، مشيرًا إلى أن ريع التذكرة بالكامل لصالح منصة إحسان.

وقال تركي خلال تغريدة على موقع تويتر: مبروك.. أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية فوق الخيال.. اللي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي المدير العام لـ عقار1.. ريع التذكرة كاملًا لإحسان.

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وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن، في وقت سابق، أن مزاد تذكرة فوق الخيال سيتم إغلاقه في مساء الثلاثاء.

مخصصة للأعمال الخيرية

وذكر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن الأموال الخاصة بتذكرة فوق الخيال مخصصة للأعمال الخيرية بمنصة “إحسان”، والتي بلغت حتى الآن 10 ملايين ريال، متمنيًا زيادته مع إغلاق المزاد.

مزايا تذكرة فوق الخيال

تحمل عددًا من المزايا منها حضور حفل تتويج الفائز بكأس موسم الرياض، والذي سيجمع فريق موسم الرياض، من نجوم ناديي الهلال والنصر، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستقام في ملعب الملك فهد الدولي يوم 19 يناير الجاري.