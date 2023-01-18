صدارة التطوع
كشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدارة العمل التطوعي العام في مناطق المملكة لعام 2022 بـ40%، يليه التطوع المهاري بـ35%، والتطوع الاحترافي بـ20.5%، واستفادة 65 مليون مستفيد من العمل التطوعي، وتنفيذ 373.395 ألف فرصة تطوعية، وبلغ إجمالي الساعات التطوعية 39.986.793 مليون ساعة تطوعية، وبلغ إجمالي العائد الاقتصادي من التطوع 923.373.528 مليون ريال، والقيمة الاقتصادية للتطوع 64.16 ريالا.
98% رضا
بلغت نسبة رضا المتطوعين عن تجاربهم التطوعية 98.05%، وبلغ إجمالي الورش التدريبية المنفذة 81 ورشة تدريبية، استفادت منها 1009 جهات، وفاز 38 فائزا بجائزة العمل التطوعي، وبلغت نسبة نمو منظمات القطاع غير الربحي 165%، وإجمالي المنظمات في القطاع 3695 منظمة، وبلغت نسبة الحوكمة أكثر من 80%، وشارك أكثر من 80 خبيرا وخبيرة في مبادرة تطوع بخبرتك، وتم تقديم أكثر من 500 استشارة فردية، وتنفيذ 8 ورش تدريبية وجلسات حوارية، وتنفيذ 500 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر من 1200 مستفيد ومستفيدة.
تطوع ومستفيدون
1.253.398 متطوعا
658.036 متطوعا دون تكرار
5.413.821 متطوعا بالتكرار
5215 جهة متطوعة
%40 تطوع عام
%35 تطوع مهاري
%20.5 تطوع احترافي
65 مليون مستفيد
373.395 فرصة تطوعية
39.986.793 ساعة تطوعية
923.373 مليونا عائد اقتصادي
%98.05 رضا عن التجارب التطوعية
%165 نمو منظمات القطاع غير الربحي
%80 حوكمة المنظمات
كانت هذه تفاصيل خبر 923 مليون ريال عوائد اقتصادية من العمل التطوعي - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.