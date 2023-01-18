923 مليون ريال عوائد اقتصادية من العمل التطوعي - #عاجل

سجل المنخرطون في العمل التطوعي بمختلف مناطق المملكة ارتفاعا كبيرا في عام 2022، حيث بلغت أعداد المتطوعين 1.253.398 مليون متطوع، في حين بلغ إجمالي العائد الاقتصادي من التطوع نحو 923 مليون ريال.

صدارة التطوع

كشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدارة العمل التطوعي العام في مناطق المملكة لعام 2022 بـ40%، يليه التطوع المهاري بـ35%، والتطوع الاحترافي بـ20.5%، واستفادة 65 مليون مستفيد من العمل التطوعي، وتنفيذ 373.395 ألف فرصة تطوعية، وبلغ إجمالي الساعات التطوعية 39.986.793 مليون ساعة تطوعية، وبلغ إجمالي العائد الاقتصادي من التطوع 923.373.528 مليون ريال، والقيمة الاقتصادية للتطوع 64.16 ريالا.

98% رضا

بلغت نسبة رضا المتطوعين عن تجاربهم التطوعية 98.05%، وبلغ إجمالي الورش التدريبية المنفذة 81 ورشة تدريبية، استفادت منها 1009 جهات، وفاز 38 فائزا بجائزة العمل التطوعي، وبلغت نسبة نمو منظمات القطاع غير الربحي 165%، وإجمالي المنظمات في القطاع 3695 منظمة، وبلغت نسبة الحوكمة أكثر من 80%، وشارك أكثر من 80 خبيرا وخبيرة في مبادرة تطوع بخبرتك، وتم تقديم أكثر من 500 استشارة فردية، وتنفيذ 8 ورش تدريبية وجلسات حوارية، وتنفيذ 500 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر من 1200 مستفيد ومستفيدة.

تطوع ومستفيدون

1.253.398 متطوعا

658.036 متطوعا دون تكرار

5.413.821 متطوعا بالتكرار

5215 جهة متطوعة

%40 تطوع عام

%35 تطوع مهاري

%20.5 تطوع احترافي

65 مليون مستفيد

373.395 فرصة تطوعية

39.986.793 ساعة تطوعية

923.373 مليونا عائد اقتصادي

%98.05 رضا عن التجارب التطوعية

%165 نمو منظمات القطاع غير الربحي

%80 حوكمة المنظمات