السعودية اليوم / سموُّ محافظِ الأحساء يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين الـ 39



الأحساء 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء - أمس - حفل الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة الـ 39 لتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1442/ 1443هـ والبالغ عددهم 250 طالباً متفوقاً، إضافة إلى 30 طالباً من الحاصلين على درجة 100% في اختبار القدرات العامة، والذي أقيم في المعهد الوطني للتدريب الصناعي.

ونوه مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، بما يشهده التعليم في المملكة من تسارع وتقدم بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله – بقطاع التعليم، مشيراً إلى حرص سمو محافظ الأحساء على الارتقاء بالخدمات التعليمية في المحافظة، لافتا إلى أن وزارة التعليم هيأت كافة أسباب النجاح لتكون المدارس محاضن داعمة للتميز والإبداع لتخريج طلاب وطالبات متفوقين يسهمون في صانعة مستقبلهم وازدهار وطنهم.

بعد ذلك دشن سمو الأمير سعود بن طلال مبادرة "علماء المستقبل" التي تقدمها جامعة الملك فيصل بدعم من مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، وبالتعاون مع إدارة تعليم الأحساء، حيث تهدف المبادرة إلى تنمية مهارات البحث العلمي ونشر ثقافة البحث وتعزيزها لدى الطلبة الموهوبين والمتميزين في مرحلة التعليم الثانوي وتأهيلهم علمياً ومهارياً ومهنياً للحصول على القبول في الجامعات العالمية المرموقة حسب التصنيفات العالمية وضمن استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في إطار المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ثم ألقى الطالب فيصل الجعفري، كلمة المتفوقين، أعرب فيها عن سعادته الغامرة وهو يرى وزملاءه أثر جدهم واجتهادهم وتحقيقهم هذا التفوق، منوهاً بما سخرته الحكومة الرشيدة – رعاها الله - من إمكانات تكفل للطلاب رحلة تعليمية تقودهم نحو النهضة والتنمية، وتنتج جيلاً من الناضجين الطموحين.

وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ الأحساء الطلاب المتفوقين، ثم التقطت الصور التذكارية.

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