شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تمسك سانتوس بالرحيل عن تدريب اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول اقتراب رحيل المدرب البرتغالي نونو سانتوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي.

سانتوس يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

وكشفت تقارير عبر الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن وجود خلافات عنيفة بين سانتوس والإدارة الاتحادية، برئاسة أنمار الحائلي، بشأن تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت التقارير على أن الاتحاد محروم من التعاقدات، في الشتاء الحالي بسبب التفاوض مع النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر، قبل التعاقد معه رسميًا، في ديسمبر 2021.

وأشار الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى اجتماع سانتو، مع إدارة نادي الاتحاد، بخصوص لاعب دولي في فريق عاصمي.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "توقفت الصفقة، بنقاش بين المدرب ورئيس الاتحاد، حول استمرار الأخير من عدمه".

و3 نجوم في الهلال والنصر، ارتبطوا بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ وهم: "عبدالله عطيف، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالفتاح عسيري".

وكان سانتو، قد وقع على عقود تدريب الاتحاد السعودي، في صيف 2022، ولمدة موسمين كاملين، حتى يونيو 2024، مقابل 8 ملايين يورو.

والجدير بالذكر أن الصليهم، اتفق مع النصر، على تجديد عقده "3 سنوات"، بينما عطيف، بات قريبًا للغاية، من ارتداء قميص النادي الأهلي.