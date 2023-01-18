برامج تدريبية لتطوير منسوبي القطاعات الحكومية

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وتهدف إلى تطوير قدرات ومهارات القوى البشرية الوطنية العاملة وتمكينهم من أداء أدوارهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية وتحسين معارفهم المهنية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير المهارات والقدرات، دشنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، برامج تدريبية وتطويرية موجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وتعقد بمركز رواد الأعمال في مقر الجامعة الرئيس.وتهدف إلى تطوير قدرات ومهارات القوى البشرية الوطنية العاملة وتمكينهم من أداء أدوارهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية وتحسين معارفهم المهنية.

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