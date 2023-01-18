اعتماد 9 برامج أكاديمية للجامعة الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد» الدكتور محمد باشماخ، والمشرف العام على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بالجامعة الإسلامية الدكتور خالد الهبيدي أمس اتفاقيات لاعتماد 9 برامج أكاديمية. وتأتي الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في مايو الماضي لاعتماد 63 برنامجا أكاديميا من برامج الجامعة، وشملت الاتفاقية اعتماد 3 برامج في مرحلة الدكتوراه، وهي: (الأدب والبلاغة، واللغويات، وفقه السنة)، وكذلك اعتماد 5 برامج في مرحلة الماجستير في تخصصات (القراءات، والإدارة التربوية، والدعوة، والعقيدة، والفقه)، بالإضافة إلى اعتماد برنامج واحد في مرحلة الدبلوم في تخصص (الإعداد اللغوي). الاتفاقية شملت:





3 برامج في مرحلة الدكتوراه.



5 برامج في مرحلة الماجستير.



برنامجا واحدا في مرحلة الدبلوم.



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