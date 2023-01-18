الصحة تحقق المستوى الذهبي بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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وقال وزير الصحة «إن هذا التكريم يتوج الجهود المباركة والسعي الدؤوب نحو التميز المؤسسي والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، زافا التبريكات والتهاني للعاملين في القطاع الصحي».وتعد الصحة أول وزارة تحصد هذه الجائزة بين نظيراتها، التي ارتكزت على خمس محاور استراتيجية، تمثلت في بناء كيان مستدام، تحسين الصورة الذهنية، تقييم الأثر والمواكبة واستدامة الأثر، كما أن التمكين للتميز المؤسسي على مستوى الوطن هو التوجه الاستراتيجي للجائزة في هذه النسخة.
وتهدف الجائزة إلى التوعية، ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتحفيز القطاعات؛ لتبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء، والتحسين المستمر للأعمال، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية.
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