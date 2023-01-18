«التخصصي» يشخص 3 أجيال بمرض وراثي نادر

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وأوضح رئيس قسم علم الغدد بالمستشفى الدكتور بسام عباس، أنه بمتابعة هذه الأجيال الثلاثة التي تتجاوز أعمار بعضهم 60 عاما، تبين أن معظمهم يعاني من تشوه في العظم، وتقوس الرجلين، وصعوبة الحركة والتنقل، وتصلب المفاصل وتكلس الأربطة، وصلابة العمود الفقري. كما تسبب المرض بتشوه في حجم الجمجمة وشكلها الخارجي.وأفادت رئيسة لجنة البحث العلمي بقسم طب الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة عفاف الصغير، أن أمراض لين العظم الوراثية تنتج عن نقص الفوسفات وهو ما يتسبب بخلل جيني نادر يعرف باسم «فيكس»، يؤدي إلى ارتفاع مستوى بروتين خاص يعيق وظيفة الكلى في المحافظة على مستوى الفوسفات طبيعيا، على إثرها يفقد الجسم كميات كبيرة من الفوسفات عبر البول، تسفر عن ظهور أعراض مرض لين العظم.
يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يتابعان أكثر من ثمانين طفلا مصابا بهذا المرض النادر، من خلال الاستعانة بوحدة التعاون المشترك مع مستشفيات المملكة، حيث يوفر التخصصي لهم رعاية صحية عن بعد، بما في ذلك عمل التحليلات المخبرية، وتوفير علاج لهم في مقر إقامتهم.
معاناة المصابين بالأمراض النادرة:
- صعوبة الوصول إلى تشخيص دقيق.
- نقص المعلومات الطبية.
- محدودية الخيارات العلاجية المتوافرة.
- مشقة في العثور على طبيب أو مركز علاجي.
- ارتفاع تكلفة العلاج مقارنة بالأمراض الشائعة.
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