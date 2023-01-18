بدء القبول للفصل الثالث بكلية اتصالات جدة

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وأوضح عميد الكلية المهندس فهد العامودي أن القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي الجاري 1444هـ سيبدأ اعتبارا من الأحد7- 11 رجب المقبل للمتدربين الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل للبكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي الجاري 1444هـ للمتدربين الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الالكترونيات، ودبلوم الاتصالات على أن تبدأ من 29 جمادى الآخرة الحالي وحتى 4 رجب المقبل.وأوضح عميد الكلية المهندس فهد العامودي أن القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي الجاري 1444هـ سيبدأ اعتبارا من الأحد7- 11 رجب المقبل للمتدربين الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية.

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