

ينبع 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

زار معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم - اليوم - المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع ( تاريخية ينبع )، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهنين، وعددٍ من المسؤولين.

وتجول معاليه في أرجاء "تاريخية ينبع" واطلع على عددٍ من البيوت التراثية و سوق الليل التراثي ومايحتويه من أركان تراثية تحاكي حياة الأجداد قديماً، إذْ يقف عددٌ من الباعة أمام متاجرهم، لعرض الحرف التقليدية القديمة ومنتجات الأسر، كما اطلع على الجهود المبذولة من القائمين على تاريخية ينبع والفعاليات والبرامج التي تُقَدَّمُ بها، مثنياً على الجهود المبذولة بتاريخية ينبع.

يذكر أن المنطقة التاريخية بينبع هي إحدى أهم مناطق جذب الزوار، التي تقع في قلب ينبع، حيث تقف الدكاكين والبيوت القديمة والمطلة على شاطي البحر الأحمر شاهدة على تاريخ تليد وآثار تروى قصة الحضارات المتعاقبة في شبه الجزيرة العربية.

// انتهى //

23:59ت م

0194





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الهئية الملكية للجبيل وينبع يزور تاريخية ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.