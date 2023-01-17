شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر السعودي يرحل إلى الدوري التركي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، لفلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

أبو بكر يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية تركية عبر صحيفة "TRT spor"، على أن النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، اقترب من الرحيل عن صفوف العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة التركية، على انتهاء علاقة المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، مع نادي النصر، بشكل رسمي؛ حيث سيتواجد غدًا الأربعاء، في أسطنبول؛ للتوقيع مع نادي بشكتاش التركي.

وجائت موافقة مسئولو نادي النصر، على رحيل أبو بكر، من أجل تسجيل الصفقات الأجنبية الجديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي الاتفاق، على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 22 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2023

وتنقل أحداث مباراة النصر ضد الاتفاق في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 9:30 بتوقيت الإمارات، والساعة 6:30 بتوقيت تونس والجزائر، والمغرب.