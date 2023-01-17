شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقترب من التعاقد مع ثنائي ناري.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى منصات التتويج من جديد.

النصر يقترب من ضم نافاس نجم باريس سان جيرمان

وكشفت تقارير صحفية، عبر شبكة "كورة النصر"، على أنه كان هناك مفاوضات بين إدارة نادي النصر والحارس الدولي الكوستاريكي كليور نافاس، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت التقارير على موافقة نافاس، بالانتقال إلى نادي النصر، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعد تدخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في المفاوضات.

النصر يتعاقد مع نجم فريق الفتح

وفي سياق متصل، كشفت شبكة "ميركاتو دورينا"، على أن إدارة نادي النصر قد اتمت التعاقد مع اللاعب نواف بوشل، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، حيث سيتم الإعلان الرسمي، خلال الساعات القادمة.

تعاقد النصر مع رونالدو

وكان النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وقع على عقود الانتقال إلى قلعة العالمي، لمدة موسمين ونصف، حتى يونيو 2025، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".