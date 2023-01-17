شكرا لقرائتكم خبر وكالة الطاقة الذرية تفتح أبوابها لطلاب «موهبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سيتم ترشيح طلاب سعوديين للحصول على برامج تدريبية، إضافة إلى منح دراسية لدراسة الماجستير، استقبلت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أمس، وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور الأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال الهزاع.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على مؤسسة «موهبة»، وإنجازاتها، وبرامجها، ودورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتنمية القدرات البشرية في المجالات العلمية المختلفة.

وقدمت نائب المدير العام رئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية الدكتورة نجاة مختار، نبذة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أهمية الوكالة خلال ما تقدمه من مبادرات في التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مجال البيئة الجيدة، والغذاء، والزراعة، والصحة، والمياه النظيفة والصحية، وتعزيز السلامة والأمن، وتعزيز العلم والتكنولوجيا.

وأكدت أن الوكالة قدمت مبادرة لمكافحة السرطان؛ لمواجهة التزايد في أعداد المصابين بمرضى السرطان، مع أهمية توفير العلاج للجميع، مبينة أن البلاستيك الموجود في المياه - كذلك - له ضرر كبير على البيئة، وهناك تطبيقات للطاقة النووية لمكافحة الآثار الضارة للبلاستيك.

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