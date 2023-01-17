وكالة الطاقة الذرية تفتح أبوابها لطلاب «موهبة»

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وتعرف الوفد خلال الزيارة على مؤسسة «موهبة»، وإنجازاتها، وبرامجها، ودورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتنمية القدرات البشرية في المجالات العلمية المختلفة.وقدمت نائب المدير العام رئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية الدكتورة نجاة مختار، نبذة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أهمية الوكالة خلال ما تقدمه من مبادرات في التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مجال البيئة الجيدة، والغذاء، والزراعة، والصحة، والمياه النظيفة والصحية، وتعزيز السلامة والأمن، وتعزيز العلم والتكنولوجيا.
وأكدت أن الوكالة قدمت مبادرة لمكافحة السرطان؛ لمواجهة التزايد في أعداد المصابين بمرضى السرطان، مع أهمية توفير العلاج للجميع، مبينة أن البلاستيك الموجود في المياه - كذلك - له ضرر كبير على البيئة، وهناك تطبيقات للطاقة النووية لمكافحة الآثار الضارة للبلاستيك.
مجالات تم بحثها
- تقديم برامج رعاية للموهوبين في مجالات تطبيقات العلوم النووية
- منح دراسية لدراسة الماجستير في المجالات التي تدعمها الوكالة
- عرض مشروع سعودي في مجال التطبيقات النووية
- المشروع عن استخدام بكتيريا مقاومة للإشعاع في إزالة المعادن الثقيلة
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