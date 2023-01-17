فرط الحركة وتشتت الانتباه يصيبان 5% من الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصل نسبة إصابة الأطفال باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ما بين 3% - 5% على المستوى العالمي، وفقا لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض.

ويتكون هذا الاضطراب من شقين، (فرط الحركة)، وينتهي بانتهاء فترة الطفولة، و(تشتت الانتباه) قد يستمر حتى الكبر، وتظهر أعراضه في الاندفاع وتشتت الانتباه، والميل إلى عدم تقدير الذات، والفشل الأكاديمي والوظيفي، والتعرض لتزايد خطر تعاطي المخدرات وغيرها من السلوكيات المنحرفة.

وشددت البروفيسور المساعد واستشارية الصيدلة الإكلينيكية في مجمع إرادة بالرياض الدكتورة هديل دغش على أنه لا يمكن اعتبار الطفل مصابا بتشتت الانتباه إلا عندما يكون غير قادر على تأدية مهامه اليومية في المنزل والمدرسة بشكل مستمر، وصعوبة الحفاظ على التركيز والانتباه، واتباع التعليمات والتوجيهات، والترتيب والتنظيم أو الحفاظ عليهما، إضافة إلى عدم الإنصات لمن يتحدث معه، وسهولة تشتيته، وكره وتجنب المهام التي تتطلب جهدا عقليا وتركيزا مستمرا، وفقدان الأدوات بسهولة، ونسيان الأنشطة والمهام اليومية، والتنقل من نشاط أو مهمة إلى أخرى دون إنجاز أي منهما.

فيما تتمثل أعراض فرط الحركة في الصعوبة في البقاء جالسا لمدة طويلة، والركض والتسلق كثيرا في أي مكان، والثرثرة والتحدث كثيرا، والعبث باليدين والقدمين كالتأرجح أثناء الجلوس على الكرسي، وصعوبة المشاركة في الأنشطة بهدوء، والملل بسرعة، والاندفاعية، إضافة إلى عدم التفكير والاهتمام بعواقب الأمور أو الخوف منها، والتهور والمشاركة في الأنشطة الخطرة دون تردد، وعدم القدرة على كبت ما يريد قوله بغض النظر عمن يتحدث معه، مشددة على أنه في حال ثبوت الإصابة يخضع الطفل إلى البروتوكولات العلاجية المتبعة، وتشمل العلاج الدوائي، والعلاج السلوكي والتربوي.

مسببات الإصابة بالاضطراب:

العوامل الوراثية







التعرض للسموم البيئية مثل:



الرصاص.

الزئبق.

مبيدات الكلوربيريفوس.







انخفاض الوزن عند الولادة.



نقص الأوكسجين أثناء الحمل والولادة.



التدخين.



تعاطي المخدرات أثناء الحمل.



الاضطراب يتكون من شقين:

فرط الحركة:

ينتهي بانتهاء فترة الطفولة.

تشتت الانتباه:

قد يستمر حتى الكبر.