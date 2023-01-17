تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر عرقة بالرياض، على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الرسالة التي تلقاها، من ولي عهد دولة الكويت، وتتصل بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول في الأيام الماضية؛ للدفع بالعلاقات إلى مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة.

التعاون مع مصر

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس رحب بمخرجات الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وما عكسته من الحرص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، والتوافق في الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات بالمنطقة، وذلك في ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.

المعادن الخضراء

وأشاد المجلس بما اشتمل عليه مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض؛ من توقيع 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ومناقشات تناولت مستقبل قطاع التعدين، وسبل تعزيز أنظمة الاستدامة، وزيادة إسهام المنطقة في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الاستراتيجية، وتطويرها لتصبح مركزا متكاملا لإنتاج المعادن الخضراء، في ظل مواصلة المملكة مسيرتها لتحقيق الريادة العالمية في أشكال الطاقة النظيفة كافة، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية، وإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، والذي يعد جزءا متمما لإمكاناتها في مجالي النفط والغاز.

وفي الشأن المحلي، ثمن المجلس ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والإسهام في تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

تمديد الدعم

وبين القصبي أن المجلس عد تمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة 3 أشهر إضافية وحتى دفعة مارس المقبل، امتدادا لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بأبنائها المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات:

1 - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية.

2 - انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م.

3 - مذكرتا تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية والمجال الزراعي بين المملكة وجمهورية أوزبكستان.

4 - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه في جمهورية صربيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 - تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق بين المملكة وجمهورية كوريا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة في المملكة ومملكة البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

8 - تفويض محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة والمركز الوطني للفنون والثقافات جورج بومبيدو في الجمهورية الفرنسية للتعاون في مشاريع معارض الفن المعاصر في محافظة العلا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

9 - مشروع مذكرة تفاهم في شأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر.

10 - أن يكون وزير البيئة والمياه والزراعة رئيسا لمجلس مديري الشركة السعودية لشراكات المياه لدورة أخرى اعتبارا من 10 يناير الحالي.

11 - تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.

12 - اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.

ترقيات:

