شكرا لقرائتكم خبر نقل مجاني للمعتمرين من مطار جدة إلى الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهيلا وتيسيرا للمعتمرين، ولزيادة خيارات التنقل، أطلقت منظومة خدمة ضيوف الرحمن خدمة نقل المعتمرين في التجربة المجانية من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، الصالة 1 إلى وقف الملك عبدالعزيز بجوار الحرم المكي في مكة المكرمة.

وتسهم المرحلة التجريبية المجانية في تيسير نقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام، وتنويع خيارات النقل للمعتمرين في المطار.

ويستفيد من الخدمة المعتمرون الحاصلون على حجز عمرة من تطبيق «نسك» أو «توكلنا» من داخل المملكة أو من خارجها.

مواعيد الرحلات من المطار:







من صالة رقم 1 بالمطار كل ساعتين.







خط السير:







محطة كدي



من 10 صباحا إلى 10 مساء.مطار الملك عبدالعزيز منطقة الحافلاتموقف وقف الملك عبدالعزيز

الرحلات من المسجد الحرام:





تنطلق من المسجد الحرام كل ساعتين







خط السير:







محطة كدي (محطة الانطلاق)



من 12 ظهرا إلى 12 صباحا.موقف وقف الملك عبد العزيزمطار الملك عبدالعزيز صالة 1 المغادرة