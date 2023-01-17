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نقل مجاني للمعتمرين من مطار جدة إلى الحرم المكي

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- بواسطة أيمن الوشواش - تسهيلا وتيسيرا للمعتمرين، ولزيادة خيارات التنقل، أطلقت منظومة خدمة ضيوف الرحمن خدمة نقل المعتمرين في التجربة المجانية من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، الصالة 1 إلى وقف الملك عبدالعزيز بجوار الحرم المكي في مكة المكرمة.

وتسهم المرحلة التجريبية المجانية في تيسير نقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام، وتنويع خيارات النقل للمعتمرين في المطار.

ويستفيد من الخدمة المعتمرون الحاصلون على حجز عمرة من تطبيق «نسك» أو «توكلنا» من داخل المملكة أو من خارجها.

مواعيد الرحلات من المطار:


  • من صالة رقم 1 بالمطار كل ساعتين.

من 10 صباحا إلى 10 مساء.

  • خط السير:

مطار الملك عبدالعزيز منطقة الحافلات

  • محطة كدي

موقف وقف الملك عبدالعزيز

الرحلات من المسجد الحرام:


  • تنطلق من المسجد الحرام كل ساعتين

من 12 ظهرا إلى 12 صباحا.

  • خط السير:

موقف وقف الملك عبد العزيز

  • محطة كدي (محطة الانطلاق)

مطار الملك عبدالعزيز صالة 1 المغادرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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