مسوحات وبرامج رصد لاحتواء أزمة تزايد قرود البابون

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وتحدث الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان عن أبعاد المشكلة التي تسبب بها تزايد قرود البابون، مضيفا أن المركز عمل ولا زال على معالجة المعضلة بشكل ممنهج مسخرا الإمكانات كافة لتحقيق الغاية المتمثلة في تقليل أضرار ذلك التزايد على البيئة والمجتمع، مؤكدا أن البرنامج يسير وفق الخطة المحددة محققا أهدافه المرحلية.وقدمت الورشة في محاورها نظرة شاملة عن المشروع وأهم المنجزات التي تحققت متضمنة المسوحات الميدانية وإحصائيات أعداد قرود البابون في المملكة وأماكن توزيعها في المناطق المتضررة إضافة إلى الحملات التوعوية وحصر أبرز الحلول، كما تحدثت الورشة عن الرصد الأرضي للغطاء النباتي والمائي والبيئات المكانية ودورها في توزيع البابون، واستعرضت المسوحات المجتمعية وآليات تعديل سلوك البابون.
وطرحت الأساليب للتحكم في الأعداد كالتعقيم والتحكم الهرموني وحظر التغذية وأساليب حماية الممتلكات
والمحاصيل والتخلص السليم من النفايات. واختتمت الورشة بحلقة نقاش طرح خلالها الحضور استفساراتهم على المختصين بشأن محتوى ومضمون الورشة.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أطلق في وقت سابق برنامجه لتقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون، وذلك بهدف تقييم الأضرار الناتجة عن تزايدها في المواقع السكنية والزراعية مع إيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الأضرار، كما يجري المركز دراسات لاحتواء مشكلة تزايد قرود البابون خاصة مع الآثار السلبية صحيا واقتصاديا التي تتسبب بها في المناطق المتضررة.
محاور الورشة:
- نظرة شاملة عن مشروع برنامج دراسة الأضرار.
- أهم المنجزات التي تحققت متضمنة المسوحات الميدانية.
- إحصائيات أعداد قرود البابون في المملكة.
- أماكن توزيعها في المناطق المتضررة.
- الحملات التوعوية وحصر أبرز الحلول.
- الرصد الأرضي للغطاء النباتي والمائي.
- البيئات المكانية ودورها في توزيع البابون.
- المسوحات المجتمعية وآليات تعديل سلوك البابون.
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