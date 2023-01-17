تأمين العمرة يغطي 13 خدمة بعد تخفيض الرسوم

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وتعد وثيقة تأمين العمرة وثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون من الخارج وتكون مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم.وفي حين نصت وثيقة تأمين العمرة على ألا يحق للشخص المؤمن له إلغاء الوثيقة عند دخولها حيز التنفيذ، إلا في حالة عدم الدخول إلى المملكة، فإن الشركة مسؤولة عن إعادة المبلغ المسدد بالكامل، ناقصا مصاريف ورسوم الإصدار إن انطبقت.
وشددت الوثيقة على وجوب استجابة الشركة لطلبات الموافقة من مقدمي الخدمة، لتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين، خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة (ساعة). وتضمنت وثيقة التأمين أنه يجب على الشخص المؤمن له عدم استخدام هذه الوثيقة لتغطية أي مرض معروف، أو أي مرض سبق تشخيصه، وعدم زيارة السعودية للحصول على هذا العلاج ضمن تغطية هذه الوثيقة.
تغطيات الحالات الطارئة:
- العلاج والتنويم والإعاشة بالمستشفى.
- إصابات الحوادث المرورية.
- حالات غسيل الكلى الطارئة.
- الإخلاء الطبي الداخلي والخارجي.
- الحمل والولادة الطارئان.
- حالات الأسنان الطارئة.
التغطيات العامة:
- حالات العجز الكلي الدائم العرضي.
- حالات الوفاة العرضية.
- الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية.
- إعادة جثمان المتوفى إلى بلده.
- الدية الصادرة بحكم قضائي.
تغطيات متعلقة بالسفر:
- تعويض تأخر الرحلة.
- تعويض إلغاء الرحلة.
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