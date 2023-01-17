شكرا لقرائتكم خبر تأمين العمرة يغطي 13 خدمة بعد تخفيض الرسوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بدأ تخفيض سعرها من 235 إلى 87 ريالا ابتداء من 10 يناير الجاري، تغطي وثيقة تأمين العمرة 13 خدمة للحالات الطارئة والتغطيات العامة والأخرى المتعلقة بالسفر، يستفيد منها الشخص المؤمن له ضمن وثيقة التأمين الشامل وفقا لوزارة الحج والعمرة.

وتعد وثيقة تأمين العمرة وثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون من الخارج وتكون مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم.

وفي حين نصت وثيقة تأمين العمرة على ألا يحق للشخص المؤمن له إلغاء الوثيقة عند دخولها حيز التنفيذ، إلا في حالة عدم الدخول إلى المملكة، فإن الشركة مسؤولة عن إعادة المبلغ المسدد بالكامل، ناقصا مصاريف ورسوم الإصدار إن انطبقت.

وشددت الوثيقة على وجوب استجابة الشركة لطلبات الموافقة من مقدمي الخدمة، لتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين، خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة (ساعة). وتضمنت وثيقة التأمين أنه يجب على الشخص المؤمن له عدم استخدام هذه الوثيقة لتغطية أي مرض معروف، أو أي مرض سبق تشخيصه، وعدم زيارة السعودية للحصول على هذا العلاج ضمن تغطية هذه الوثيقة.

تغطيات الحالات الطارئة:







العلاج والتنويم والإعاشة بالمستشفى.



إصابات الحوادث المرورية.



حالات غسيل الكلى الطارئة.



الإخلاء الطبي الداخلي والخارجي.



الحمل والولادة الطارئان.



حالات الأسنان الطارئة.



التغطيات العامة:





حالات العجز الكلي الدائم العرضي.



حالات الوفاة العرضية.



الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية.



إعادة جثمان المتوفى إلى بلده.



الدية الصادرة بحكم قضائي.



تغطيات متعلقة بالسفر: