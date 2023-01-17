شكرا لقرائتكم خبر دخول الشاحنات للرياض بمواعيد مسبقة مجدولة الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتدادا لبرنامج دخول المدن المركزية في المملكة بمرحلته الثانية، أطلقت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، خدمة تنظيم دخول الشاحنات للعاصمة الرياض خلال أوقات المنع، ابتداء من أمس بمواعيد مسبقة مجدولة الكترونيا.

وأكدت الهيئة أن دخول الشاحنات لمدينة الرياض خلال أوقات المنع سيكون من خلال حجز مواعيد الكترونية وبأوقات محددة ومجدولة عدا الشاحنات المستثناة من الجهات المعنية والمصرح لها بالدخول خلال أوقات المنع، ويأتي ذلك للإسهام في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها على مداخل المدينة ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تقليل التكاليف، كما ستساعد في رفع كفاءة وجودة الخدمات.