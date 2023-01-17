شكرا لقرائتكم خبر ورشة دولية في جدة لرصد التغيرات المناخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم المركز الوطني للأرصاد، ممثلا بمركز التغير المناخي في محافظة جدة اليوم، ورشة العمل الدولية «القدرات الإقليمية في رصد التغيرات المناخية والتنبؤ بها»، بمشاركة 21 دولة و6 منظمات عالمية، إضافة للجهات الرسمية والمعنية في المملكة، بهدف التعرف على ممكنات مركز التغير المناخي بالمملكة إضافة إلى مناقشة وطرح آخر التحديثات الدولية في مجال التغيرات المناخية والتنبؤ بها، وتستمر ليومين.

وتستعرض الورشة في يومها الأول موضوع «تغير المناخ العالمي والإقليمي»، مع تعريف المشاركين بمركز التغير المناخي بالمملكة، وبحث تحسين فهم المناخ في الماضي والحاضر والمستقبل، كما تتناول موضوع «التنبؤات ومراقبة نظام الأرض»، وتوجيه سياسة المناخ من خلال التنبؤات المناخية وأسس علم المناخ للتكيف مع التغيرات المناخية، فيما يختتم اليوم الأول من الورشة بجلسة لبحث قدرات الدول العربية في مجال أبحاث التغير المناخي ونماذج لتجارب عدد من الدول في هذا الصدد.

وتختتم الورشة الدولية أعمالها غدا بعدد من الجلسات تستعرض موضوعات هامة متعلقة بالتغير المناخي وسبل مجابهته، بمشاركة جهات دولية وإقليمية وحضور خبراء ومختصين وممثلين لعدد من الجهات المعنية.

مناقشات الورشة:

