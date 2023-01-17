ورشة دولية في جدة لرصد التغيرات المناخية

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وتستعرض الورشة في يومها الأول موضوع «تغير المناخ العالمي والإقليمي»، مع تعريف المشاركين بمركز التغير المناخي بالمملكة، وبحث تحسين فهم المناخ في الماضي والحاضر والمستقبل، كما تتناول موضوع «التنبؤات ومراقبة نظام الأرض»، وتوجيه سياسة المناخ من خلال التنبؤات المناخية وأسس علم المناخ للتكيف مع التغيرات المناخية، فيما يختتم اليوم الأول من الورشة بجلسة لبحث قدرات الدول العربية في مجال أبحاث التغير المناخي ونماذج لتجارب عدد من الدول في هذا الصدد.وتختتم الورشة الدولية أعمالها غدا بعدد من الجلسات تستعرض موضوعات هامة متعلقة بالتغير المناخي وسبل مجابهته، بمشاركة جهات دولية وإقليمية وحضور خبراء ومختصين وممثلين لعدد من الجهات المعنية.
مناقشات الورشة:
- التعرف على ممكنات مركز التغير المناخي بالمملكة.
- مناقشة آخر التحديثات الدولية في مجال التغيرات المناخية.
- بحث تحسين فهم المناخ في الماضي والحاضر والمستقبل.
- موضوع التنبؤات ومراقبة نظام الأرض.
- أسس علم المناخ للتكيف مع التغيرات المناخية.
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