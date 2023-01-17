تدريب 1226 موظفا على لوائح الوثائق والمحفوظات

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وبين مدير عام المركز الدكتور فيصل التميمي أن البرنامج التدريبي الذي يطرح طوال العام بالتعاون مع جامعة الملك سعود يتضمن مستويين: تأسيسي ومتقدم، إذ يركز المستوى التأسيسي على المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي واللوائح الوطنية المنظمة لذلك، بالإضافة إلى أسس ومفاهيم تنظيم وفهرسة وتصنيف الوثائق وحفظها، فيما يركز المستوى المتقدم على شرح آليات إتلاف الوثائق والتزويد وتطبيق معايير أمن الوثائق والمحافظة عليها وتعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على الأرشفة الالكترونية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وأشار الدكتور التميمي إلى أن آلية التدريب المستخدمة في هذا البرنامج تتألف من محاضرات نظرية ومجموعات عمل والتعلم القائم على المحاكاة والنمذجة، بالإضافة إلى التطبيق العملي على إجراءات العمل الوثائقي، فيما سيتم تقييم تعلم المتدربين في البرنامج بمنظومة متكاملة من أساليب التقويم التشخيصي والختامي.
أهداف البرامج:
تعزيز الوعي الوثائقي على أسس علمية تسهم في تنظيم إدارة الوثائق والمحفوظات.
تمكين المتدربين من التعامل الصحيح مع الوثائق والمحفوظات بصورة مهنية واحترافية.
إعداد المشاركين نظريا وعمليا لممارسة مهامهم وتطوير مهاراتهم.
تعظيم حجم الاستفادة من الوثائق وما تحويه من معلومات تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار.
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