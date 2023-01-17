أمطار على 10 مناطق وصقيع بـ 3 مواقع

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة.
مواقع سجلت درجات حرارة منخفضة
أبها 8
تبوك 5
بريدة 7
حائل 5
الباحة 8
عرعر 4
سكاكا 6
طريف 3
حفر الباطن 7
رفحا 6
القريات 4
السودة 6
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