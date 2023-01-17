51 ألف زهرة برأس تنورة

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن الأشجار الجمالية التي تمت زراعتها تتمثل في شجرة جهنمية، هبيسكس، لوز، توت، ليمون، فيكس لسان العصفور، ياسمين هندي، بازوف، بنوسيتم، إضافة إلى زهور بيتونيا هايبرد، قطيفة هايبرد، بيتونيا بلدي.
وأضافت الأمانة أنه يتم حاليًا العمل على زراعة 400 ألف زهرة موسمية متنوعة، إضافة إلى 1200 شجرة أكاسيا.
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ألف زهرة برأس تنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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