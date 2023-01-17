51 ألف زهرة برأس تنورة

أكملت أمانة المنطقة الشرقية زراعة 51992 زهرة موسمية و4659 شجرة جمالية متنوعة ومسطحات خضراء بمساحة 2000 متر مربع في محافظة رأس تنورة، ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وشرقية خضراء التي أطلقتها أمانة الشرقية بهدف تحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي بما يسهم في تحقيق مفهوم أنسنة المدن.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن الأشجار الجمالية التي تمت زراعتها تتمثل في شجرة جهنمية، هبيسكس، لوز، توت، ليمون، فيكس لسان العصفور، ياسمين هندي، بازوف، بنوسيتم، إضافة إلى زهور بيتونيا هايبرد، قطيفة هايبرد، بيتونيا بلدي.

وأضافت الأمانة أنه يتم حاليًا العمل على زراعة 400 ألف زهرة موسمية متنوعة، إضافة إلى 1200 شجرة أكاسيا.