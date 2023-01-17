دعم مزارعي الحمضيات

تعمل إدارة الإرشاد الزراعي في فرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بمنطقة نجران على نشر مفهوم الزراعة الحديثة الداعمة للإنتاج العضوي للحفاظ على سلامة الفرد والبيئة، من خلال ركن الإرشاد الزراعي بمهرجان الحمضيات بنجران. وأكد المشرف على ركن الإرشاد الزراعي سالم بن كديسي آل منيف، دور إدارة الإرشاد الزراعي في توجيه المزارعين وإرشادهم لأفضل السبل في تحسين منتجاتهم الزراعية، وحثهم للتوجه للزراعة العضوية الخالية من الأسمدة والمبيدات الكيماوية، للإسهام في الأمن الغذائي، وفقًا لمستهدفات المملكة 2030، من خلال توزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية، وتنفيذ ورش عمل ومحاضرات إرشادية ميدانية للمزارعين.



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