انتشال سيارة سقطت في مصرف ري

وأوضح مدير فرع المؤسسة في الأحساء المهندس سفيان بودي لـ«دوت الخليج»، أن المؤسسة تشرف على صيانة ونظافة، أكثر من 1200 كيلومتر طولي من المصارف الزراعية، والطرق الترابية المجاورة لها بمختلف أحجامها على امتداد الواحة، والتي تشكل مواقع مهمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، علاوة كونها تمثل متنفسا طبيعيا للتخلص من مياه الصرف الزراعي، وكذلك السيول والأمطار، وتعمل المؤسسة على إصدار التصاريح للجهات الحكومية الأخرى المنفذة لمشاريع تطوير وسفلته الطرق الزراعية، والتي تتضمن ضرورة توفير معايير السلامة اللازمة لضمان سلامة المركبات، التي تستخدم هذه الطرق، مثل: تركيب حواجز الحماية الخرسانية، أو الحديدية في التقاطعات الرئيسية، بجوار المصارف، وهو ما تم توفيره سابقاً في موقع الحادث.
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