برعاية الملك.. الفيصل يفتتح الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة الأحد المقبل

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء الأحد المقبل الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين الأبحاث الحج والعمرة والرحمة الدكتور تركي بن سليمان العمرو لـ"دوت الخليج" أن المعهد يحظى بالرعاية السامية الكريمة والاهتمام الكبير والدعم اللامحدود من القيادة، مشيرا إلى أن جلسات المؤتمر ستستمر لمدة يومين وسيقام تحت شعار "نحو تجربة متميزة لضيوف الرحمن ".

ولفت إلى أن هذا الملتقى سيتضمن 33 بحثا ويعتبر فرصة للباحثين في الجامعات السعودية والمهتمين بمجال الحج والعمرة والزيارة، وأصحاب القرار ومقدمي الخدمات لعرض ومناقشة الأبحاث والدراسات والمقترحات وتبادل وجهات النظر للاستفادة من أفضل المنهجيات العلمية والممارسات المحلية والعالمية من أجل تحقيق تجربة متميزة لضيوف الرحمن.

كما تطرق إلى أن هذا المؤتمر يأتي استمرارًا للدعم الكبير المتواصل من قيادة المملكة العربية السعودية لتسخير جميع الامكانات التي تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وتسعى لإثراء تجربتهم وتحقيق رضاهم

وأفاد الدكتور العمرو أن محاور المؤتمر تتمثل في:

ثقافة تجربة الضيف

ويتناول هذا المحور التعريف بثقافة تجربة الضيف وأهمية هذه الثقافة ومكوناتها في تحقيق رضا ضيوف الرحمن بما يلبي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم ويشمل هذا المحور على سبيل المثال المجالات التالية:

1- أهمية ثقافة تجربة الضيف في تحقيق رضا ضيوف الرحمن.

2- فهم خصائص واحتياجات وتوقعات ضيوف الرحمن، وأثره في تحقيق تجربة متميزة.

3- أفضل الممارسات المحلية والعالمية في تجربة الضيف وتطبيقاتها في منظومة الحج والعمرة والزيارة.

الحوكمة والتميز المؤسسي

ويتناول هذا المحور أهمية توفير منظومة متكاملة لضبط العمليات وتقديم خدمات مؤسسية مبتكرة وشراكات ناجحة تعزز الاستدامة. ويشمل هذا المحور على سبيل المثال المجالات التالية: -

1- أنظمة ضبط العلاقات بين أصحاب المصلحة وأثرها في تميّز تجربة الضيف.

2 - مأسسة الخدمات وإدارة العمليات للتمحور حول تجربة الضيف.

3- التكامل بين الجهات وتطوير شراكات نوعية. -

4- حوكمة الاستدامة وأثرها في تحقيق تجارب متميزة.

5- الإبداع والابتكار في تحسين تجربة الضيف. -

6- إدارة الأزمات وتحويل التحديات لتجارب مميزة.

كفاءة وجودة الخدمات

ويتناول هذا المحور أهمية رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وتأهيل العاملين وتطوير أدائهم لتحقيق تجارب متميزة في جميع نقاط الاتصال. ويشمل هذا المحور على سبيلالمثال المجالات التالية: -

1- رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في جميع نقاط الاتصال

2- تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات، وتمكينهم لتقديم خدمة مميزة

3- مؤشرات الأداء وقياس الرضا ونضج التجربة.

4- فرص وتحديات التحول الرقمي لتحقيق تجارب متميزة.