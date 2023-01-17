السعودية اليوم / "الصحة العالمية" تعلن عن خطط لانشاء مجلس لتسريع لقاح السل



جنيف 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطط لإنشاء مجلس جديد معني بتسريع إتاحة لقاحات السل.

جاء ذلك خلال كلمة لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في المنتدي الاقتصادي العالمي المنعقد حالياً في دافوس السويسرية.

وأوضح أدهانوم أن المجلس سيُيسّر إصدار تراخيص لقاحات السل المستجدة الفعّالة واستخدامها لتحفيز التنسيق الرفيع المستوى بين الممولين والوكالات العالمية والحكومات والمستخدمين النهائيين؛ لتحديد العقبات التي تحول دون تطوير لقاحات السل والتصدي لهذه العقبات.

وقال إن من بين أهم الدروس المستفادة من الاستجابة لجائحة كوفيد-19 هو إمكانية تنفيذ تدخلات صحية مبتكرة كلما حظيت هذه التدخلات بالأولوية لدى صانع القرار السياسي ومُولت تمويلاً كافياً, مضيفا أن السل وكوفيد-19 يطرحان تحديات مختلفة، بيد أنهما يشتركان في العناصر التي تسرع العلوم والبحث والابتكار في كل منهما.

ويجتمع في وقت لاحق من العام الجاري رؤساء الدول والحكومات في اجتماع آخر رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن السل؛ لاستعراض التقدم المحرز في ضوء الالتزامات التي تم التعهد بها في الإعلان السياسي لعام 2018 ويمثل الاجتماع فرصة مهمة لتصحيح النكسات في الاستجابة لمرض السل التي تشمل التطوير العاجل وتقديم لقاحات جديدة ضد السل.

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22:04ت م

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