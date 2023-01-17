

عرعر 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تأخير بداية المحاضرات التدريبية ليومي الأربعاء والخميس ‏26-25 /06/ 1444هـ، إلى الساعة التاسعة صباحاً لجميع منشآت التدريب التقني بالمنطقة.

وأوضحت الإدارةأن هذا التأجيل يأتي نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، ولما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.

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21:56ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلنُ تأخير المحاضرات التدريبية إلى الـ 9 صباحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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