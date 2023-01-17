السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعلن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً



عرعر 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم، عن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة "بنين وبنات" يومي الأربعاء والخميس .

وأوضحت الإدارة أن هذا التأجيل يأتي لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة, وحرصا على سلامة الجميع.

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21:55ت م

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