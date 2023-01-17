شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، على تأجيل المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره نادي بيراميدز.

أسباب تأجيل نهائي كأس مصر

وأعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن تأجيل المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، وذلك بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية القادمة المقرر اقامتها في المغرب لعام 2023.

وكان من المقرر أن تقام أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز، مساء يوم الثالث من فبراير المقبل، لكنه سيتم تأجيلها إلى موعد أخر بسبب مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي أوكلاند سيتي، مساء يوم 1 من فبراير القادم، قبل موعد نهائي كأس مصر بيومين فقط، لذلك سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر فيما بعد.

وكان قد نجح النادي الأهلي، في تحقيق التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على حساب نظيره نادي سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف النهائي.