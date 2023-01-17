شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي الزمالك يسخر من كهربا بعد تألقه أمام سموحة ويفاجئه بهذا الطلب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص خالد الغندور إعلامي نادي الزمالك على التعليق عن ظهور كهربا الأول مع المارد الأحمر هذا الموسم، بعدما تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف وحيد، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس مصر.

حيث أشاد الغندور بمستوي كهربا فى المباراة، بعد أن تمكن من صناعة هدفين وتسجيل هدفًا آخر، ليساهم اللاعب فى ثلاثية المارد الأحمر أمام نظيره السكندري.

وواصل الغندور تعليقه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه يجب على الأهلى دفع غرامة اللاعب المقدرة ب 80 مليون جنيه ليصبح اللاعب متاحًا للفريق فى الفترة القادمة، فى إشارة ساخرة إلى إمكانية تكرار عقوبة الإيقاف للاعب بالمرحلة المقبلة.



الغندور: كهربا أفضل من أجانب الأهلي

وحرص الغندور على لفت إنتباه إدارة الأهلى أن كهربا أفضل من صفقات الفريق جميعها فى هذا المركز، الشئ الذي من الأفضل أن يدفعهم للسعي وراء دفع غرامة اللاعب، بدلًا من التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب دون المستوي بملايين الدولارات.



الزمالك يبحث عن قانونية مشاركة كهربا

وفجرت بعض المصادر الواردة مفاجأة مدوية من معقل نادي الزمالك أن الفريق سيبحث خلال الفترو القادمة، عن الموقف القانوني من مشاركة كهربا مع الأهلي فى الفترة الحالية، على الرغم من عدم سداد اللاعب للغرامة حتى هذا اللحظة.