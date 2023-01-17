السعودية اليوم / مجلس القضاء الإداري يعقد جلسته السابعة لهذا العام



الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

عقد مجلس القضاء الإداري اليوم ، جلسته السابعة لهذا العام برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وذلك بمقر ديوان المظالم بالرياض بحضور أعضاء المجلس.

وبدأت الجلسة بكلمةٍ لمعالي رئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء ، مثمنًا لهم جهدهم الملحوظ في تطوير الأعمال (القضائية وتجويدها).

وأوضح أمين عام المجلس الدكتور علي الأحيدب أن المجلس وافق على تشكيل مكتب الشؤون الفنية وتأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، كما أقر المجلس تسمية رؤساء محاكم ديوان المظالم ومساعديهم، إضافة إلى إعادة تشكيل عددٍ من الدوائر في مختلف المحاكم الإدارية في المملكة، مبيناً أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ عددًا من القرارات بشأنها.

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21:51ت م

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