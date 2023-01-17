شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة الفولت.. كهربا يصعد بالأهلى إلى نهائي كأس مصر فى أولي مشاركاته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النادي الأهلي من الصعود إلى المباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على سموحة بنتيجة 1/3، بعدما قدم جناح الفريق محمود "كهربا" مباراة أكثر من رائعة فى ظهوره الأول مع المارد الأحمر هذا الموسم.

حيث تمكن كهربا من صناعة هدفين وتسجيل هدف فى مواجهة الليلة، الشكل الذي يعكس شخصية اللاعب القوية فى العودة بهذا المستوي المميز بعد كل تلك الأحداث التى حلت به، من إيقافه بسبب الزمالك فى الفترة الماضية.

وبشكل عام قدم النادي الأهلي مباراة أكثر من رائعة استحق من خلالها الفوز فى المباراة، حيث قام المارد الأحمر بفرض سيطرته على المباراة بشكل مبكر، بعدما سجل الفريق هدفين متتالين فى أول عشر دقائق من المباراة، ساهمت بشكل كبير فى الفوز بتلك الأريحية.



كهربا يحصل على جائزة رجل المباراة

وحصل نجم الأهلي محمود"كهربا "على جائزة رجل مباراة الأهلى وسموحة، بعدما تمكن اللاعب من صناعة هدفين وتسجيل هدف، والظهور بمستوي أكثر من رائع فى تأهل المارد الأحمر إلى نهائي كأس مصر.



الصفقات الجديدة تشارك بفوز الأهلي

وشهدت المباراة مشاركة صفقات الأهلى الجديدة التى تعاقد معها الفريق فى يناير الحالي، فى محاولة من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، بإعطاء الدفعة المنعوية لتلك الوجوه الجديدة، للدخول فى منظومة الفريق بشكل تدريجي بالفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الأهلى سيلاقي نادي بيراميدز فى نهائي كاس مصر هذا الموسم، بعدما تأهل الأخير لهذا الدور بفوزه المفاجئ على الزمالك أمس بركلات الترجيح.