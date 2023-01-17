شكرا لقرائتكم تنبيه من الأرصاد بشأن طقس عسير: ضباب حتى العاشرة صباحًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون ضباب على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

الحالة تستمر حتى العاشرة

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 صباحاً.