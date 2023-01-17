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4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، خطوات تعزيز الوعي المالي للأطفال.

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لخلق جيل واعٍ اقتصاديًّا

وأضافت اللجنة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن مشاركة المعرفة المالية تساهم في خلق جيل واعٍ يمتلك خططًا مستقبلية أكثر نموًّا واستقرارًا.

4 خطوات

وتابعت اللجنة، أن الوعي المالي للأطفال يقتضي تحديد مصروف شهري وتعليم الأطفال قيمة ما يملكونه، من خلال وضع أهدافهم المالية، وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم المالية، ومكافآتهم عند تحقيق الأهداف المالية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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