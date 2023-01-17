شكرا لقرائتكم 4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، خطوات تعزيز الوعي المالي للأطفال.

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لخلق جيل واعٍ اقتصاديًّا

وأضافت اللجنة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن مشاركة المعرفة المالية تساهم في خلق جيل واعٍ يمتلك خططًا مستقبلية أكثر نموًّا واستقرارًا.

4 خطوات

وتابعت اللجنة، أن الوعي المالي للأطفال يقتضي تحديد مصروف شهري وتعليم الأطفال قيمة ما يملكونه، من خلال وضع أهدافهم المالية، وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم المالية، ومكافآتهم عند تحقيق الأهداف المالية.