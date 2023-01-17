تحويل مؤسسة الحبوب إلى هيئة الأمن الغذائي

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، على تحويل «المؤسسة العامة للحبوب» إلى «الهيئة العامة للأمن الغذائي» والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.

رسائل ومباحثات

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين، المجلس، على فحوى الرسالة التي تلقاها، من ولي عهد الكويت، وتتصل بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول في الأيام الماضية؛ للدفع بالعلاقات إلى مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة.

تشاور سعودي مصري

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء رحب بمخرجات الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وما عكسته من الحرص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، والتوافق في الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات بالمنطقة، وذلك في ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.

اتفاقيات التعدين

وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض؛ من توقيع (60) اتفاقية ومذكرة تفاهم، ومناقشات تناولت مستقبل قطاع التعدين، وسبل تعزيز أنظمة الاستدامة، وزيادة إسهام المنطقة في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الإستراتيجية، وتطويرها لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، في ظل مواصلة المملكة مسيرتها لتحقيق الريادة العالمية في أشكال الطاقة النظيفة كافة، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية، وإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، والذي يُعد جزءًا متممًا لإمكاناتها في مجالي النفط والغاز.

إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري

وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء، ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والإسهام في تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

تمديد دعم حساب المواطن

وبين معاليه أن المجلس عدّ تمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023، امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بأبنائها المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

قرارات المجلس

- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة واليونان.

- انضمام السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005.

- مذكرتا تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية والمجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان.

- التباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

- التباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية.

- التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق.

- التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

- التباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مشاريع معارض الفن المعاصر في محافظة العلا.

- مذكرة تفاهم في شأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر.

- الموافقة على أن يكون وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً لمجلس مديري الشركة السعودية لشراكات المياه لدورة أخرى اعتباراً من تاريخ 10 / 1 / 2023.

- تحويل «المؤسسة العامة للحبوب» إلى هيئة باسم «الهيئة العامة للأمن الغذائي».

- اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.

الترقيات

ــ ترقية إبراهيم بن محمد اللحيدان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (15) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية سعد بن عيد المالكي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بالنيابة العامة.

ــ ترقية منصور بن عبدالله العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (15) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ــ ترقية سعد بن محمد المطرود إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (14) بوزارة الرياضة.

ــ ترقية خالد بن عبدالعزيز المحبوب إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الرياضة.

ــ ترقية عبدالرحمن بن سلمان القحطاني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بالأمن العام.

ــ ترقية سلطان بن عجمي الحمادي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بالمديرية العامة للجوازات.

ــ ترقية سعدون بن حمد الماجد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوكالة الأحوال المدنية.

ــ ترقية عبدالعزيز بن محمد الناصر إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوكالة الأحوال المدنية.

ــ ترقية علي بن مشبب عيفان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.

ــ ترقية سعد بن عواد الشطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ــ ترقية بدر بن عبد الكريم الشيحة إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (14) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.