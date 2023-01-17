الفضلي يوضح أهداف تحويل مؤسسة الحبوب إلى هيئة عامة

وثمّن الوزير ثقة القيادة بإصدار هذا القرار الذي يعد نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن هذا التطوير سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
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