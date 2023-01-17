الفضلي يوضح أهداف تحويل مؤسسة الحبوب إلى هيئة عامة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ستسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وثمّن الوزير ثقة القيادة بإصدار هذا القرار الذي يعد نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن هذا التطوير سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.