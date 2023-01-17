السعودية اليوم / أمين الشرقية يستعرض خطة معالجة التشوه البصري بالمنطقة



الدمام 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير, اليوم، اجتماع خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

وأشار الاجتماع إلى دعم الأمانة بالتعاون مع المديرية العامة الدفاع المدني، بالآليات المستخدمة والإمكانات، لرفع ونزح مياه الأمطار التي شهدتها محافظة الخفجي ومحافظة الجبيل، مشددًا على ضرورة رفع إنتاجية الأعمال والمعالجات للحد من وقوع الأزمات والمخاطر.

إثر ذلك, اطّلع الاجتماع على عرض غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الذي تضمّن آلية طلب البيانات من الأمانات، وناقش عقود الصيانة، وعقود سفلتة مخططات المنح، وعقود سيول الأمطار، وعقود جودة الطرق، وعقود تنفيذ مشاريع الإنارة، والبلاغات المتأخرة، والمتسوق الخفي، وتقارير الديوان، ومبادرة إصلاحات التشوهات في الأملاك الخاصة، والعمل التطوعي.

واستعرض المهندس فهد الجبير، الخطة الوطنية لمسار المعالجات الفورية من أكتوبر حتى 12 يناير، التي تضمنت معالجة (21.597) مترًا طوليًّا من تسوير المباني تحت الإنشاء، ومعالجة (337.483) مترًا مكعبًا لمخلفات البناء، ومعالجة وضع (3.598) حاجزًا خرسانيًا، وتغليف (17) مبنى على الشوارع التجارية.

كما نوقش في ختام الاجتماع، تدشين مكون التشوه البصري في منصة " ممتثل "، لرصد مخالفات التشوه البصري ودعم الأمانات في أعمال الحصر لمظاهر التشوه لديها، وكذلك ترتيب زيارات فريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتدريب المراقبين الذين تم استهدافهم في منصة "ممتثل".

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19:45ت م

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