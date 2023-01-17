السعودية اليوم / المعهد الصناعي بجدة" يعلن عن التسجيل في مبادرة "مقعدك تقني"



جدة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بجدة عن فتح باب التسجيل في مبادرة "مقعدك تقني" التي تتيح التسجيل في برامج المعهد للراغبين من المواطنين وأبناء المواطنات غير الموظفين الحاصلين على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

وأوضح مدير المعهد المهندس حسين البحيري، أن هذه المبادرة تشمل التدريب على عدد من البرامج الصباحية المجانية المتاحة كتخصصات: الإلكترونيات والكهرباء، والإنتاج والتحكم الآلي CNC، وميكانيكا سيارات والتكييف والتبريد والإنشاءات المعدنية واللحام والطباعة الآلية والتصوير الفوتوغرافي والحاسب الآلي والنجارة.

كما كشف "البحيري" أن مدة التدريب تمتد فصلًا تدريبيًّا واحدًا يحصل المتدرب خلالها على مكافأة 800 ريال شهرياً، إضافة إلى حصولة عند تخرجه من البرنامج على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرصة الحصول على دعم مالي للعمل الحر من خلال معاهد ريادة الأعمال التابعة للمؤسسة.

يذكر أن التسجيل يستقبل حالياً عبر الرابط : https://forms.office.com/r/e3rHbUUxTe//

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19:07ت م

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